"Antik Muratti Kartal" satışta! 1984 model Tofaş ilanıyla görenleri güldürdü


"Antik Muratti Kartal" satışta! 1984 model Tofaş ilanıyla görenleri güldürdü




Antalya Manavgat'ta bir hastane bahçesinde park halinde duran 1984 model Tofaş Kartal, ilginç satılık ilanıyla dikkat çekti.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bulunan bir hastane bahçesinde park halindeki 1984 model Tofaş Kartal, ilginç satılık ilanıyla merak konusu oldu. Özel bir hastanenin bahçesinde park halinde bulunan 1984 model Tofaş Kartal marka otomobil, üzerindeki dikkat çekici satılık ilanıyla görenleri şaşırttı. Arka camına asılan ilanda, "Satılık Antik Muratti Kartal; Ruhsatlı (çeki), motor yeni, 4 yeni amortisör, yeni fren sistemi" ifadeleri yer aldı.

“Sadece kasası biraz yaşlı"

Otomobilin kaportasının büyük bölümünün mevcut boya üzerine elle boyandığı görüldü. Hastanede tedavisinin ardından otomobile binen bir vatandaş, aracın arkadaşına ait olduğunu belirterek, "Arkadaşımın aracı 84 model ve 100 bin lira istiyor. Motoru, muayenesi, yürürü yeni. Sadece kasası biraz yaşlı" dedi.

