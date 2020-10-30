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Aktüel Antik kentte yıllar sonra Cumhuriyet Bayramı heyecanı yaşandı
Aktüel

Antik kentte yıllar sonra Cumhuriyet Bayramı heyecanı yaşandı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 14:37:32 -
Antik kentte yıllar sonra Cumhuriyet Bayramı heyecanı yaşandı

MUĞLA (AA) - UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Stratonikeia Antik Kenti'nde, kazı çalışmalarında bulunan ve korumaya alınarak köy meydanında sergilenmeye başlanan Cumhuriyet'in 10. Yıl Anıtı'na, 87 yıl sonra çelenk bırakılarak tören yapıldı.

Helenistik, Roma, Bizans, Anadolu beylikleri, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde de önemini sürdürdüren ve dünyanın en büyük mermer kenti olan Stratonikeia Antik Kenti, 3 bin yıllık tarihi kalıntılarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak yerleri arasında bulunuyor.

Ziyaretçilerin, tarihi hamamlar, şehir caddeleri, tiyatro, tarihi cami gibi eserleri görebildiği "Gladyatörler Şehri" olarak ünlenen antik kentin meydanında ise Cumhuriyet'in 10. yılı kutlamaları anıtı ziyaretçilerini karşılıyor.

Cumhuriyet'in 10. Yıl Anıtı'na 87 yıl sonra kazı ekibi ve ilçe protokolü tarafından çelenk bırakılarak tören yapıldı. Törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Antik Kent Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AA muhabirine, antik kentin birçok dönemde önemli bir yerinin olduğunu söyledi.

Kentte yürütülen kazı çalışmalarında buldukları en önemli eserlerden birinin de Cumhuriyet'in 10. Yıl Anıtı olduğunu vurgulayan Söğüt, "Bu anıtı kıymetlimiz olarak köy meydanına diktik. 87 yıl sonra biz de burada anıtın ilk dikildiğinde ki aynı heyecanla tören yaptık." dedi.


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