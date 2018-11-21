0553 313 94 23

Antibakteriyel lafına kanmayın!

Sağlığını korumak için kullandığımız sıvı sabunlar zararlı kimyasallar içeriyor.

21 Kasım 2018 Çarşamba 19:35
Antibakteriyel lafına kanmayın!

Sıvı sabun nedir?

Çoğumuzun düşündüğünün aksine, bildiğimiz katı sabunun sıvı hali değil maalesef. Sıvı sabun, kimyasal yağ asitlerine sülfat bazlı köpürtücü maddeler eklenerek hazırlanan bir tür de-ter-jan!..

Deterjan bazlı olduğundan da cildinizi kurutur, cildinizde gözle görünmeyen çatlaklar oluşturur ve bu çatlaklardan zararlı kimyasallar emilerek kolayca kana karışır.

Sıvı sabun, elimizdeki açık yaralara temas etmesi durumunda cilt kanseri riskini artırıyor. Ankara Onkoloji Hastanesi’ne yapılan başvurularda son 4 yılda Cilt Kanseri hastalarının %94 oranında arttığı bildiriliyor.

Nasıl Temizler?

Normal bir deri üzerinde, ölü deri hücreleri, kurumuş ter, çeşitli bakteriler ve toz vardır. Sabunun özelliği, mekanik olarak derimizin üzerinden bunların alınmasını sağlamasıdır.

Suyu ve yağı (ne yağı olursa olsun) aynı kaba koyarsanız birbirlerine hiç karışmazlar, aksine su ve yağ molekülleri arasında birbirlerini iten bir güç vardır. Elimizi sadece su ile yıkadığımızda, derimizin üzerindeki yağ tabakası, suyun derimize temasına mani olur, onu dağıtır ve tam anlamı ile temizlik sağlanamaz. İşte burada sabun devreye girer ve elimizdeki kirlere yapışarak onları alır götürür. Bir bakıma çivi çiviyi söker tarzında temizlik sağlar.

Antibakteriyel Sabun ise, sıradan bir sıvı sabuna, mikroorganizmaları öldüren kimyasalların eklenmesi ile oluşur. En bilineni Triklosandır. Bu madde elimizdeki faydalı bakterileri de öldürerek cilt florasını bozar. Ayrıca Triklosan’ın kas ve iskelet sistemini bozduğu ortaya çıkmıştır. Kanserojen olduğu düşünülmektedir.

Triklosan Nedir?

Antibakteriyel sabunlar, diş macunları, deodorantlar, tıraş losyonları, kozmetikler gibi birçok üründe kullanılan bir maddedir. Bakterilerde antibiyotik direncine yol açtığı ve kloroform gibi sağlığa zararlı maddelerin oluşumuna sebep olduğu için triklosanın evlerde kullanılan ürünlerde yasaklanması istemiştir. Toksiktir ve hormonları bozucu etkisi de vardır. Ayrıca bunların vücuttan atılmaları çok yavaş olup tabiatta da çok uzun süre kalıyorlar.

Çok düşük miktarlardaki triklosanın bile tiroit hormonlarına zararlı.

Bazı kişilerde egzamaya yol açabileceği de bilinmektedir.

Antibakteriyel, adeta sihirli bir kelime maalesef. Bu ürünler sayesinde mikroplara karşı koruduğumuzu sanıyoruz. Üreticiler de bu durumun farkında ve çok güzel kullanıyorlar. Antibakteriyel sözüne kanmayın; sabun, jel, diş macunu, deodorant ve diğer benzeri ürünleri alırken içerisinde zararlı kimyasallar bulunmayanları tercih edin.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 19:35
  1. Ankara
  2. antibakteriyel sabun
  3. sabun
  4. sabun kullanımı
  5. triklosan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doların 5.30 direnci kırıldı! İşte son rakamlar
    1. Doların 5.30 direnci kırıldı! İşte son..
    2. Kan şekeri nasıl dengede tutulur?
    3. Endonezya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
    4. "Son derece önemli ve verimli bir..
    5. Çocukları uyuşturucu bağımlısı yapmaya..
    6. Soğan tozu nasıl yapılır?
    7. Nijerya'da Boko Haram saldırları
    8. MHP belediye başkan adayları belli..
    9. "Ergenekon" davası hakim ve savcıları..
    10. Antibakteriyel lafına kanmayın!
    11. Kadını aileden uzaklaştıran..
    12. Avusturya’daki "Antisemitizm ve..
    13. Ukrayna, İsrail ile "serbest ticaret"e..
    14. "Şehit olmak için yola çıktım gazi..
    15. Hac'da bile telefonlar elden düşmüyor
    16. En ölümcül hastalıklar
    17. İranlı yetkiliden çarpıcı açıklama:..
    18. Piti kebabı nasıl yapılır?
    19. Sineklere karşı olan kimyasallar size..
    20. Kısırlık hızla artıyor
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Binlerce ton soğanı stoklamıştı! Savunması böyle oldu
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Entel FETÖ'cüler ayaklandı!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!