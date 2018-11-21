Antibakteriyel lafına kanmayın!

Sıvı sabun nedir?

Çoğumuzun düşündüğünün aksine, bildiğimiz katı sabunun sıvı hali değil maalesef. Sıvı sabun, kimyasal yağ asitlerine sülfat bazlı köpürtücü maddeler eklenerek hazırlanan bir tür de-ter-jan!..

Deterjan bazlı olduğundan da cildinizi kurutur, cildinizde gözle görünmeyen çatlaklar oluşturur ve bu çatlaklardan zararlı kimyasallar emilerek kolayca kana karışır.

Sıvı sabun, elimizdeki açık yaralara temas etmesi durumunda cilt kanseri riskini artırıyor. Ankara Onkoloji Hastanesi’ne yapılan başvurularda son 4 yılda Cilt Kanseri hastalarının %94 oranında arttığı bildiriliyor.

Nasıl Temizler?

Normal bir deri üzerinde, ölü deri hücreleri, kurumuş ter, çeşitli bakteriler ve toz vardır. Sabunun özelliği, mekanik olarak derimizin üzerinden bunların alınmasını sağlamasıdır.

Suyu ve yağı (ne yağı olursa olsun) aynı kaba koyarsanız birbirlerine hiç karışmazlar, aksine su ve yağ molekülleri arasında birbirlerini iten bir güç vardır. Elimizi sadece su ile yıkadığımızda, derimizin üzerindeki yağ tabakası, suyun derimize temasına mani olur, onu dağıtır ve tam anlamı ile temizlik sağlanamaz. İşte burada sabun devreye girer ve elimizdeki kirlere yapışarak onları alır götürür. Bir bakıma çivi çiviyi söker tarzında temizlik sağlar.

Antibakteriyel Sabun ise, sıradan bir sıvı sabuna, mikroorganizmaları öldüren kimyasalların eklenmesi ile oluşur. En bilineni Triklosandır. Bu madde elimizdeki faydalı bakterileri de öldürerek cilt florasını bozar. Ayrıca Triklosan’ın kas ve iskelet sistemini bozduğu ortaya çıkmıştır. Kanserojen olduğu düşünülmektedir.

Triklosan Nedir?

Antibakteriyel sabunlar, diş macunları, deodorantlar, tıraş losyonları, kozmetikler gibi birçok üründe kullanılan bir maddedir. Bakterilerde antibiyotik direncine yol açtığı ve kloroform gibi sağlığa zararlı maddelerin oluşumuna sebep olduğu için triklosanın evlerde kullanılan ürünlerde yasaklanması istemiştir. Toksiktir ve hormonları bozucu etkisi de vardır. Ayrıca bunların vücuttan atılmaları çok yavaş olup tabiatta da çok uzun süre kalıyorlar.

Çok düşük miktarlardaki triklosanın bile tiroit hormonlarına zararlı.

Bazı kişilerde egzamaya yol açabileceği de bilinmektedir.

Antibakteriyel, adeta sihirli bir kelime maalesef. Bu ürünler sayesinde mikroplara karşı koruduğumuzu sanıyoruz. Üreticiler de bu durumun farkında ve çok güzel kullanıyorlar. Antibakteriyel sözüne kanmayın; sabun, jel, diş macunu, deodorant ve diğer benzeri ürünleri alırken içerisinde zararlı kimyasallar bulunmayanları tercih edin.