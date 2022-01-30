Anthony Modeste kimdir? Anthony Modeste kaç yaşında?
Alman ekibi Köln'de forma giyen Anthony Modeste, İstanbul'a geldi. Fransız futbolcunun İstanbul'a gelmesinin ardından transfer dedikoduları yayılmaya başladı. Peki, Anthony Modeste kimdir? Anthony Modeste hangi takımla anlaştı?
Bundesliga'nın köklü ekiplerinden Köln'de forma giyen Anthony Modeste, istanbul'a geldi. Galatasaray'a yakınlığı ile tanınan menajer Erdal Ferin sosyal medya hesabından, Anthony Modeste'yla ilgili paylaşımda bulundu. Bu gelişmenin ardından pek çok kişi "Anthony Modeste Galatasaray'a mı transfer olacak?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı.
Anthony Modeste kimdir? Anthony Modeste kaç yaşında?
Anthony Modeste 14 Nisan 1988'de Fransa Cannes'te dünyaya geldi. Altyapı kariyerine 2001 yılında başlayan Anthony Modeste, 2003-2007 yılları arasında Nice altyapısında oynadı.
2007'de Nice A Takımı'na yükselen Anthony Modeste Angers, Bordeau., Blacburn Rovers, Bastia, Tiençin Çüentsien, Saint-Etienne formaarı giydi.
2015-2017 yılları arasında Köln forması giyen Anthony Modeste 30 Haziran 2021'de yeniden Köln'e döndü.
Köln formasıyla 144 maça çıkan Anthony Modeste 72 gol atıp 7 asist yaptı.