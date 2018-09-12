Anthony Modeste formayı giydi, idmana başladı

Uzun bir süredir Galatasaray'ın transfer gündemini meşgul eden Anthony Modesteile ilgili bugün bomba bir gelişme yaşandı.

Tianjin Quanjian ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden ve geleceği hâlen belirsiz olan Fransız golcü Almanya'nın Köln şehrinde antrenman yaparken görüntülendi.

Bir önceki kulübü Köln'ün eski fitness antrenörü Yann-Benjamin Kugel ile çalıştığı görülen 30 yaşındaki santrforun bu hamlesi yeniden Alman kulübüne döneceği şeklinde yorumlandı.

Yıldız ismin antrenman esnasında Köln takımına ait şortu giymesi de iddiaları iyice güçlendirdi.