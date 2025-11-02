  • İSTANBUL
Yerel Antalyaspor’un gözü Eyüpspor’da! Maç heyecanı şimdiden başladı
Antalyaspor’un gözü Eyüpspor’da! Maç heyecanı şimdiden başladı

Antalyaspor, Süper Lig’in 11. haftasında yarın Eyüpspor’a konuk olacak. Karşılaşma öncesi her iki takım da sahadan galibiyetle ayrılmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Taraftarlar, kritik mücadeleyi büyük bir heyecanla bekliyor.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Akdeniz temsilcisinde sakatlığı süren orta saha oyuncuları Erdoğan Yeşilyurt ve Hasan Yakub İlçin ile kaleci Julian Cuesta dışında eksik bulunmuyor.

Ligin geride kalan bölümünde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlılar, 10 puan topladı.

Son dört haftada hanesine puan yazdıramayan Antalyaspor, İstanbul deplasmanında bu duruma son vermeyi hedefliyor. 

