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Antalyaspor'dan zirveye ince ayar!

Antalyaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 2-1 yenerek sıralamada rakibinin üzerine çıkmayı başardı.

03 Kasım 2018 Cumartesi 15:40
Antalyaspor'dan zirveye ince ayar!

Süper Lig'de 11. hafta mücadelesinde Mustafa Denizli'nin takımı Kasımpaşa ile Bülent Korkmaz'ın çalıştırdığı Antalyaspor kozlarını paylaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Antalyaspor 2-1'lik skorla kazandı. Kasımpaşa 21. dakikada Veysel Sarı'nın golüyle öne geçerken, Diego Angelo 43'te skoru dengeledi. 83. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Souleymane Doukara takımına galibiyeti getirdi.

Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa 19 puanda kalırken, 3 hafta sonra sahadan puansız ayrıldı ve Mustafa Denizli de yeni takımında yenilgiyle tanıştı. Antalyaspor 20 puana yükselerek yenilmezlik serisini 3 maça taşıdı.

Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa deplasmanda Bursaspor ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Akhisarspor'u konuk edecek.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 15:40
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