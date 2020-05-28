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Spor

Antalyaspor'dan Yeni Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 23:50:05 -
Antalyaspor'dan Yeni Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı

ANTALYA (AA) - Antalyaspor Kulübü, bazı futbolcuları ve personelden bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen BtcTurk Yeni Malatyaspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Kovid-19 testleri pozitif çıkan dört futbolcusu ve bir personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz." denildi.


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