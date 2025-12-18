  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

17-25 Aralık Çöktü, Gerçekler Konuşuyor! Kriter şu: “izah edemeyen susar!”

Trump’tan iddialı mesajlar geldi! Amerika için büyük ekonomik patlama vurgusu yaptı!

İngiltere Genelkurmay'ından açık çağrı: 'Halkı topyekûn savaşa hazırlamalıyız!'

“Ayyaşlar Bayramı” Murat Bardakçı hatırlattı Mezara rakı dökmek eski bir Ayyaş Ritüeli

Değerler ayaklar altına alındı! Mezar başında rakı rezaleti vicdanları yaraladı!

Almanya’dan dev askeri hamle: 50 milyar euroluk silah alımı Meclis’ten geçti

Türkiye’deki Uygurlar sahipsiz! Güvenli limandan sınır dışı riskine

Dün terörist ilan etti. Bugün vurdu! Yine tekne yine ölüler?

Edirne'nin dibinde Yunanistan-İsrail ittifakı!

Asgari Ücrette kritik gün: Halk yüzde 50 zam istiyor
Spor Antalyaspor’dan teknik direktör iddialarına yalanlama geldi
Spor

Antalyaspor’dan teknik direktör iddialarına yalanlama geldi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Antalyaspor’dan teknik direktör iddialarına yalanlama geldi

Erol Bulut ile yolları ayran Antalyaspor’da yeni teknik direktörün kim olacağı merak ediliyor. Kırmızı beyazlı kulüp, basında ve sosyal medyada yeni teknik direktör konusunda çıkan haberleri yalanladı.

Antalyaspor Yönetim Kurulu, teknik direktörlük konusunda herhangi bir isimle anlaşma sağlanmadığı ve devam eden bir görüşmenin bulunmadığını açıkladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün şu ana kadar herhangi bir teknik direktör ile anlaşması ya da devam eden görüşmesi bulunmamaktadır" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, son günlerde bazı teknik adamların isimlerinin kasıtlı olarak gündeme getirildiği ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik paylaşımlar yapıldığı vurgulanarak, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Yönetim kurulu açıklamasında, "Basında ve sosyal medyada yer alan ’anlaşma sağlandı’ yönündeki haberlere itibar edilmemesini rica eder, kulübümüz adına en sağlıklı kararın verilmesi için titizlikle çalıştığımızın bilinmesini kamuoyuna saygıyla duyururuz" denildi.

KOCAELİSPOR MAÇINA KİM ÇIKACAK?

Süper Lig’in 17. haftasında deplasmanda oynanacak Kocaelispor karşılaşmasına mevcut teknik ekiple çıkılacağı belirtilirken, teknik direktör seçimi sürecinin ise yönetim kurulunda yapılacak değerlendirme toplantısının ardından, kulübün menfaatleri doğrultusunda belirleneceği kaydedildi.

Antalyaspor'da Erol Bulut dönemi bitti! Teklif götürülen Burak Yılmaz teşekkür etti
Antalyaspor'da Erol Bulut dönemi bitti! Teklif götürülen Burak Yılmaz teşekkür etti

Spor

Antalyaspor'da Erol Bulut dönemi bitti! Teklif götürülen Burak Yılmaz teşekkür etti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23