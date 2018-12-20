Antalyaspor, zar zor turladı!
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaştığı Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek tur atladı.20 Aralık 2018 Perşembe 16:54
Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Antalyaspor, deplasmanda Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 yendi. Eşleşmenin ilk maçı 2-2 eşitlikle tamamlanırken, bugünkü sonuçla Antalyaspor adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.
Barrada turu getirdi
47. dakikada sağ kanattan Antalyasporlu Doğukan Sinik'in yaptığı ortada, ceza sahası içinde Barrada kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 0-1. Maçta başka gol olmadı ve Antalyaspor karşılaşmayı 1-0 kazanarak tur atlamayı başardı.
Darıca'da 2 yedekle çıktı
Öte yandan, ev sahibi ekibin müsabakaya 2 yedek oyuncuyla çıkması dikkati çekti.
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