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Spor

Antalyaspor ve Alanyaspor'dan Yeni Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 03:28:23 -
Antalyaspor ve Alanyaspor'dan Yeni Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı

ANTALYA (AA) - Antalyaspor ile Alanyaspor kulüpleri, futbolcu ve personelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan BtcTurk Yeni Malatyaspor için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Antalyaspor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajında, "BtcTurk Yeni Malatyaspor’un Kovid-19 testleri pozitif çıkan bir futbolcusu ve bir personeline geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Alanyaspor Kulübü ise sosyal medya üzerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü'ne ithafen yaptığı paylaşımında, "Koronavirüs (Kovid-19) testleri pozitif çıkan futbolcu ve personelinize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

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