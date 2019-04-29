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Antalyaspor Triatlon Takımı Alanya’dan madalya ile döndü

Antalyaspor Triatlon Takımı,2019 Triatlon Şampiyonası’ndaki ilk yarışı olan Alanya Triatlonu’ndan altın ve gümüş madalya ile döndü.

29 Nisan 2019 Pazartesi 13:10
Antalyaspor Triatlon Takımı Alanya’dan madalya ile döndü

Antalyaspor Triatlon Takımı,2019 Triatlon Şampiyonası’ndaki ilk yarışı olan Alanya Triatlonu’ndan altın ve gümüş madalya ile döndü.


Türkiye Triatlon Federasyonu’nun 2019 Triatlon Şampiyonası’ndaki ilk yarışı olan Alanya Triatlonu 28 Nisan’da gerçekleşti. Türkiye’den birçok sporcunun ve kulübün katıldığı yarışta, kıyasıya mücadele yaşandı. Galip Dere Plajı’ndan 750 metre yüzme etabıyla başlayan yarış, 20 kilometre bisiklet ve sonrasında 5 kilometre koşu etabı ile son buldu. Su sıcaklığının 18 derece olduğu belirtilirken, bisiklet etabında yer alan parke taşları sporculara zorlu anlar yaşattı. Koşu etabı, liman içerisinde bulunan Rıhtım Caddesi’nde devam ettikten sonra, yarış başladığı nokta olan Galip Dere Plajı’nda son buldu.



2 altın 1 gümüş


İlk resmi triatlon yarışına çıkan Antalyaspor Triatlon Takımı ise Alanya’dan madalya ile döndü. Yarışma sonunda yaş gruplarında Nuri Acar ve Ayhan Tama altın madalya, Cemal Şahin ise gümüş madalya aldı. Necati Şevik yaş grubu 4’üncüsü olurken genel klasman sonuçlarına göre Nuri Acar tüm yarışlar genelinde 4’üncü olarak yarışı tamamladı.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 13:10
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