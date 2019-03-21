Antalyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü Antalyaspor,Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile 5 Nisan Cuma günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile 5 Nisan Cuma günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Spor Toto Süper Lig'e verilen milli maç arasında çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, koşuyla başladığı antrenmana ısınma hareketleriyle devam etti. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmanda, futbolcular dört istasyonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları yaptı. Antrenman, yarı sahada çift kale maçla sona erdi. Bülent Korkmaz, skor 6-6'ya geldiğinde çift kale maçı sonlandırdı, futbolculara teşekkür etti. Öte yandan, Antalyaspor, hazırlık maçında 29 Mart Cuma günü Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

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