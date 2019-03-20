Antalyaspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile 5 Nisan Cuma günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kırmızı-beyazlı futbolcular, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından 3 gün izin yaptı. Süper Lig'de 35 puanla 7. sırada yer alan Akdeniz temsilcisi, milli maçlar nedeniyle verilen arada kullandıkları iznin bitimi, bugün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde toplandı. Futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda oyun çalışması gerçekleştirdi.

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