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Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: Doğru yoldayız ve iyi oynuyoruz dedi

Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği İstikbal Mobilya Kayserispor ile 2-2 berabere kalan Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, böyle oynamaya devam ettikleri sürece galibiyetlerin geleceğini söyledi.

15 Eylül 2019 Pazar 07:16
Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz: Doğru yoldayız ve iyi oynuyoruz dedi

Antalyaspor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, Antaya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, üstün bir oyun sergilediklerini belirtti.

Karşılaşmada birçok pozisyona girdiklerini anlatan Korkmaz, bir takımın sahasında ancak bu kadar pozisyona girebileceğini kaydetti. İki duran toptan gol yediklerini anımsatan Korkmaz, "Doğru yoldayız ve iyi oynuyoruz. Böyle oynamaya devam ettiğimiz sürece galibiyetler gelecektir. Skor hariç oyuncularımın performansından memnunum. Hücum futbolunu iyi oynadık." diye konuştu.

Verilmeyen bir penaltılarının olduğunu savunan Korkmaz, "Orta hakem görmeyebilir ama VAR sistemindeki hakemin orta hakemi uyarması gerekiyordu." dedi.

Kayserisporlu Lopez'le karşılaşma sırasında tartıştığı hatırlatılan Korkmaz, "Lopez'e saygılı olmasını söyledim. Maçtan sonra konuştuk. Gerginlik olabilir ama yedek kulübesinin yanıma kadar gelmesine anlam veremedim. Teknik direktörlük hayatımda ilk defa sarı kart gördüm." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin Kayserispor Yardımcı Antrenörü Hasan Özer ile tartıştığını anımsatması üzerine Korkmaz, "Maçın gerginliği olabilir ama herkes bulunduğu konumu çok iyi bilmesi lazım. Küfür etmedim. Ya o yanlış anladı ya da başka bir şey duydu. 'Burada ne işin var. Kulübene gitmen lazım' dedim." ifadelerini kullandı.

Bülent Korkmaz, Aatıf Chahechouhe'nun performansından memnun olduğunu ve daha da iyiye gideceğine inandığını vurguladı. 

Karaman: Eksikleri fazlasıyla hissettik

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise karşılaşmada erken gol yedikten sonra geç toparlandıklarını ifade etti.

Yedikleri ilk golün ardından kalelerinde pozisyon verdiklerine işaret eden Karaman, "Oyundan tamamen koptuk. İlk yarının son 15 dakikasında toparlandık. İkinci yarıda Antalyaspor'un güçlü ve etkili yönlerini kesip oyunu kendi inisiyatifimize çevirmeyi düşünürken kalemizde ikinci golü gördük. Antalyaspor takımı iyi mücadele etti. Geçen haftadan eksiklerimiz vardı. Eksikleri fazlasıyla hissettik. Oyuna soktuğum hazır olmayan oyuncu grubu vardık." şeklinde konuştu.

Karşılaşmanın bazı bölümlerinde çok şanslı olduklarını aktaran Karaman, "Antalyaspor oyuna daha çok hakim olan taraftı. Biz ise defans yapan bir takım görüntüsü verdik. Burada nem ortamında baya zorluk çektik. Önümüzdeki Denizli maçına odaklanacağız." yorumunu yaptı.

Maç sonunda gerginlik yaşandığını hatırlatan Karaman, "Bülent hoca da Hasan hoca da Tük futboluna katkı yapan isimler. Bir yanlış anlaşılma var. Hasan hocanın anlattığı ifadeyle Bülent'in anlattığı ifade birbirini tutmuyor. Bir iki gün sonra iki tarafta normale döner. Doğru mu? Tasvip etmiyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

 

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 07:16
  1. Karaman
  2. Denizli
  3. Antalyaspor
  4. İstikbal Mobilya Kayserispor
  5. Süper Lig
  6. Anadolu Ajansı

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