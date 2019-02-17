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Antalyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

- Taraftarların izlediği antrenman sonrası Diego için sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı

17 Şubat 2019 Pazar 23:36
Antalyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

ANTALYA (AA) - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenman öncesi tribünleri dolduran taraftarlar, görsel şovla futbolcuları ve teknik direktör Bülent Korkmaz'ı tribüne çağırarak moral verdi.

Meşaleler yakıp marşlar söyleyen taraftarlara başarı sözü veren futbolcular ve teknik ekip, tribün önüne gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bu arada, 33 yaşına giren kaptan Diego Angelo için de antrenman sonrası sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Antalyaspor, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Antalya Stadı'ndaki Antalyaspor-Medipol Başakşehir mücadelesi, yarın saat 20.00'de başlayacak.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 23:36
  1. Antalyaspor
  2. Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz
  3. antrenman
  4. Diego

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