Antalyaspor kuvvet ve dayanıklılık çalıştı

Spor Toto Süper Lig’e verilen milli arada çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, bugün kuvvet ve dayanıklılık antrenmanı yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, düz koşu ile başladığı antrenmana ısınma hareketleri ile devam etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz gözetimindeki antrenmanda daha sonra futbolcular 4 ayrı istasyonda kuvvet ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi. Teknik Direktör Bülent Korkmaz, skor 6-6’ya geldiğinde çift kale maçı sonlandırdı ve yorucu antrenmanda istekli çalışan futbolculara teşekkür etti.

Öte yandan, Antalyaspor’un ilk hazırlık maçı da kesinleşti. Kırmızı-beyazlılar 29 Mart Cuma günü Regnum Carya Otel sahasında saat 17.00’de Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.