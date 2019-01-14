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Antalyaspor, Göztepe maçına hazır

14 Ocak 2019 Pazartesi 16:15
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır


ANTALYA (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında yarın Göztepe'yi konuk edecek Antalyaspor, hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Bülent Korkmaz gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmana, bir süredir profesyonel takımla çalışan genç oyuncular Batuhan Berkay Fındık ve Sergen Yatağan'ın yanı sıra, 21 yaş altı takımından Bünyamin Balcı ile Cenk Şen de katıldı.

Hücum ve savunma provalarının yapıldığı antrenman, serbest şut çalışması ile sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, akşam saatlerinde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanarak yarınki kupa maçı için kampa girecek.


- Türel'den Antalyaspor'a ziyaret


Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, antrenmanı ziyaret ederek, futbolcularla ve teknik heyetle görüştü.

Sezonun ilk yarısında başarılı bir grafik sergileyen oyuncuları tebrik eden Türel, ikinci yarıda daha iyi bir performans göstereceklerine inandığını aktardı.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 16:15
  1. Antalyaspor
  2. Menderes Türel
  3. Ziraat Türkiye Kupası

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