Antalyaspor altın buldu! Gençler yıkıldı...

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada Antalyaspor 1-0'lık skorla galip geldi. Maçın ilk devresinde gol sesi çıkmazken, Antalyaspor'da Souleymane Doukara 76'da skoru değiştiren isim oldu.



Alınan bu sonucun ardından Gençlerbirliği 30 puanda kalırken, Antalyaspor 38 puana çıktı. Ankara temsilcisinin kümede kalması mucizelere kaldı



Ligin bir sonraki haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Antalyaspor sahasında Başakşehir'i konuk edecek.



GENÇLERBİRLİĞİ 0-1 ANTALYASPOR

STAT: Ankara 19 Mayıs



HAKEMLER: Halis Özkahya (xx), Ekrem Kaan (xx), Hakan Yemişken (xx)



GENÇLERBİRLİĞİ: Johannes Hopf (x), Ahmet Oğuz (x), Uğur Çiftçi (xx), Zeki Yavru (xx), Syarhey Palitsevich (xx), Aleksandar Scekic (x) (Dk. 76 Ahmet İlhan Parlak x), Marko Milikovic (x) (Dk. 80 İlker Karakaş), Floretin Pogba (xx), Petar Skuletic (x), Aydın Karabulut (x) (Dk. 66 Elvis Manu x), Stephane Sessegnon (xx)



ANTALYASPOR: Ruud Boffin (xx), Diego Oliveira (xx), Danon Johannes (xx), Charles Da Silva (xx), Maicon (xx) (Dk. 90+2 Chico), William Vaiqueur (xx), Ondrej Celustka (xx), Souleymane Doukara (xxx), Deniz Kadah (xx), Musa Nizam (xx) (Dk. 63 Nazım Sangare xx), Hakan Özmert (xx) (Dk. 63 Yekta Kurtuluş x)



GOLLER: Dk. 78 Souleymane Doukara (Antalyaspor)



SARI KARTLAR: Uğur Çiftçi, Skuletic (Gençlerbirliği) - Musa Nizam, Charles (Antalyaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

6'ncı dakikada kazanılan serbest vuruşu Zeki kullandı. Arka direkte topla buluşan Scekic'in kafa vuruşunda top direği sıyırarak auta çıktı.



16'ncı dakikada Zeki Yavru orta sahanın sağından topu ceza sahası içinde olan Skuletic'e aktardı. Kaleci Boffin ile karşı karşıya kalan Skuletic'in vuruşunda, Boffin topu kornere çeldi.



20'nci dakikada sol kanattan Uğur Çiftçi'nin ortasında kaleci Boffin topu elinden kaçırdı. Topla buluşan Milinkovic'in vuruşunda top auta çıktı.



21'inci dakikada Deniz Kadah'ın şutunda kaleye giden top, Uğur'un ayağından oyun alanına geri döndü.



23'üncü dakikada Zeki'nin ortasında ceza yayında topla buluşan Milinkovic, topu dışarı gönderdi.



40'ıncı dakikada sağ taraftan Milikovic'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Pogba'nın kafa vuruşu arka direkten auta çıktı.



52'nci dakikada Milikovic'in sağ taraftan yaptığı ortada kaleci Boffin boşa çıkınca top Aydın'ın önünde kaldı. Aydın, topu auta attı.



78'inci dakikada orta sahada Yekta'nın pasıyla buluşan Souleymane Doukara yaklaşık 20 metre topu taşıyarak kalecinin sağından topu filelere gönderdi: 0-1.



83'üncü dakikada ceza sahasında topla buluşan Manu'nun şutunda kaleci Boffin mutlak golü önledi.



86'ncı dakikada ceza sahasına sağ taraftan giren Deniz'in şutunu kaleci Hopf son anda kornere çeldi.



88'inci dakikada takım arkadaşı Ahmet Oğuz ile tartışan Pogba formasını çıkardı ve soyunma odasına gitti. Gençlerbirliği son dakikaları 10 kişi tamamladı.