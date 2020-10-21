Antalya'nın "Beylik" zeytini "çeşit" olarak tescillendi

ANTALYA (AA) - Antalya'da "Beylik" adı verilen yağ kalitesi yüksek zeytin, "çeşit" olarak tescillendi.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, yaptığı yazılı açıklamada, en önemli zeytin üretim merkezlerinden biri olan ancak hak ettiği yeri bulamayan Antalya'nın, zeytin varlığını yeniden keşfetmeye başladığını belirtti.

Bölgelerinin kökleri antik Pamfilya dönemine dayanan iyi bir zeytin merkezi olduğuna işaret eden Çandır, Borsa olarak son dönemde zeytin konusuna özel önem verdiklerini kaydetti.

Bölgeye has zeytin çeşitlerini ortaya çıkarmak için çalıştıklarını anlatan Çandır, "Tavşan Yüreği" zeytini için coğrafi işaret tescili aldıklarını hatırlattı.

"Beylik" ve "Memecik" türlerinin de çeşit olarak tescili için uzun bir süredir çalışma yürüttüklerini belirten Çandır, şunları ifade etti:

"Antalya'nın en önemli değerlerinden 'Beylik' yeşil zeytini, Bornova Zeytincilik Araştırma Enstitüsünün Ar-Ge çalışmalarıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü tarafından 'çeşit' olarak tescillendi. Bu durum Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından da açıklandı ve bölgemize özgü 'Beylik' zeytini çeşit kataloğuna girdi."

"Beylik" zeytininin, yağ kalitesinin yüksek olduğunu vurgulayan Çandır, bu çeşidin hem sofralık hem de yağlık olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Ağacı kuvvetli ve yayvan gelişim gösteren zeytinin bölgede daha çok Manavgat ilçesinde yetiştirildiğini anlatan Çandır, "Meyvesi de oldukça iridir. Bu çeşidin üretiminin yaygınlaştırılması ve ticarete kazandırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.