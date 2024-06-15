Antalya'dan göçen Ruslar oraya gidiyor! Herkes şaşkın

Rusya vatandaşlarının Tayland’dan satın aldıkları konutların sayısı rekor seviyeye yükseldi.

Ricci / Zarubejnaya Nedvijimost şirketinin verilerine göre, 2024 yılının ilk yarısında Rusya vatandaşları bu ülkeden 9 bin 300 adet konut satın aldı.

Böylece bu göstergede son beş yılın rekoru kırıldı.

2023 yılının aynı döneminde Rusya vatandaşlarının Tayland’da satın aldıkları konut sayısı yüzde 13 daha azdı.

Şirketin genel müdürü Yekaterina Lomtevoy, Tayland’da Rusya vatandaşlarının daha çok yatırım amacıyla konut satın aldıklarını kaydetti.

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2024 yılının başından bu yana Tayland’ı 14 milyon turist ziyaret etti. Bu dönemde Tayland’a giden Rus turist sayısı ise 840 bin.