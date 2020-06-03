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Aktüel

Antalya'da yaralı bulunan karga tedavi altına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 13:00:35 -
Antalya'da yaralı bulunan karga tedavi altına alındı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde ormanlık alanda bulunan yaralı karga, tedavi altına alındı.

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli veteriner hekimler, bir proje kapsamında çalışma yürüttükleri ormanlık alanda yaralı kargayı fark etti.

Olay yerinde yapılan müdahalede kanat kısmında yara olduğu belirlenen karga, Konyaaltı Belediyesi Barınağı'na getirildi.

Burada karganın yarası spreyle dezenfekte edildi.

Karganın, yaklaşık bir hafta sürecek tedavisinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

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