  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya'da yangın çıkan evde mahsur kalan kadın kurtarıldı
Aktüel

Antalya'da yangın çıkan evde mahsur kalan kadın kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-20 10:11:15 -
Antalya'da yangın çıkan evde mahsur kalan kadın kurtarıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 1270 Sokak'taki üç katlı binanın üst katında yangın çıktığı ihbarı alınması üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Bu sırada dairesinde mahsur kalan 80 yaşındaki Alime İbik, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden alınarak dışarıya çıkartıldı. Dumandan etkilenen İbik, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın, hasara yol açtı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boğazılarına kadar b.ka battılar! Hindistan'da mide bulandıran manzara
Dünya

Boğazılarına kadar b.ka battılar! Hindistan'da mide bulandıran manzara

Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavurmaya devam ederken Hindistan'da mide bulandıran anlara kameralara yansıdı. Hindistan'ın yöresel etkin..
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya milletvekillerinin teşekkürü de Oda TV'yi rahatsız etti
Medya

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya milletvekillerinin teşekkürü de Oda TV'yi rahatsız etti

Oda TV, koronavirüs sürecini başarılı bir şekilde yöneten ve koronavirüse yakalanan siyasilerle ilgilenmesinden dolayı her partiden milletve..
Bülent Arınç'tan tepki çeken ifadeler
Gündem

Bülent Arınç'tan tepki çeken ifadeler

Bülent Arınç, Habertürk'te konuk olduğu programda tepki çeken ifadelere imza attı. Koronavirüs pandemisi döneminde, terör tutuklusu HDP eski..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay