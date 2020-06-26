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Aktüel

Antalya'da uyuşturucu ticareti davasında sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-06-26 14:14:08 -
Antalya'da uyuşturucu ticareti davasında sanığa 11 yıl 8 ay hapis cezası

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuksuz sanık Arif E'nin (64) avukatı katıldı.

Sanık avukatı, müvekkilinin beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığa 11 yıl 8 ay hapis ve 16 bin 660 lira adli para cezası verdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 4 Temmuz 2017'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Arif E. tutuklanmış, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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