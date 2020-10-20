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Aktüel Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama
Aktüel

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama

Yeniakit Publisher
2020-10-20 18:23:51 -
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir tutuklama

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişiden bir kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışmasında belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Uyuşturucu kullanmaktan işlem yapılan diğer iki zanlı ise serbest bırakıldı.

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