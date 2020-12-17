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Aktüel Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Aktüel

Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 15:48:06 -
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Tosmur ve Kestel mahallelerindeki evlere operasyon düzenleyen ekipler, 507,78 gram skunk, iki hassas terazi ele geçirdi.

Ekipler, şüpheli R.A, Ç.B, B.B. ve O.C. gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

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