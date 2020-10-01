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Aktüel Antalya'da uyuşturucu operasyonu
Aktüel

Antalya'da uyuşturucu operasyonu

2 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 3 kilo 774 gram metamfetamin ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-01 17:23:05 -
Antalya'da uyuşturucu operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya'da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 kilo 774 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'ndeki bir otelde arama yapıldı. A.M. ve G.E. isimli şüphelilerin kaldıkları odada yapılan aramada 3 kilo 774 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan soruşturma başlatıldı.

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