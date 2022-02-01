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Spor Antalya'da tutunamadı, Fransa'ya gitti!
Spor

Antalya'da tutunamadı, Fransa'ya gitti!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Enzo Crivelli'nin sezon sonuna kadar Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne'e kiralandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-01 10:45:00 -
Antalya'da tutunamadı, Fransa'ya gitti!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, Enzo Crivelli'nin sezon sonuna kadar Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne'e kiralandığını açıkladı.

Başakşehir’in Fransız forveti Enzo Crivelli, Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne’ye kiralandı.

Sezonun ilk yarısını Antalyaspor formasıyla tamamlayan Crivelli, sezon sonuna kadar St. Etienne formasını terletecek.

“YENİ KULÜBÜNDE BAŞARILAR DİLERİZ”

Başakşehir’den yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Enzo Crivelli, 2021-2022 sezonunun sonuna dek kiralık olarak Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne forması giyecek. Sözleşmenin kulübümüz ve Crivelli için hayırlı olmasını temenni eder, futbolcumuza yeni kulübünde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

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