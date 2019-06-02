Antalya’da TFF yönetimine giren Akıncıoğlu sevinci

Antalyaspor’da 2008-2014 yılları arasında A.Ş ve Dernek başkanlığı yapan Hasan Akıncıoğlu, TFF yönetim kurulunda olması Antalya şehrinde ve kırmızı-beyazlılarda büyük mutlulukla karşılandı.

Türkiye Futbol Federasyonu seçimleri gerçekleştirildi. Antalya’da önemli yatırımları olan Nihat Özdemir, TFF Başkanı oldu. Özdemir Başkanlığında yönetim kurulunda ise tarihte ilk kez Antalya futboluna ve Antalyaspor’a

yakın bir isim Hasan Akıncıoğlu yer aldı.

2012 - 2014 yılında Kulüpler Birliği As Başkanı ve Basın sözcülüğü yapan Akıncıoğlu, ayrıca 3 yıl boyunca Türkiye’nin gözlemci olarak yer aldığı Avrupa Profesyonel Futbol Ligleri Federasyonu’nda (EPFL) Türkiye’yi temsil ederek Avrupa ülkeler lig başkanları ile kongrelerde ve çeşitli etkinliklerde sıklıkla iletişimde bulunup başarılı işlere imza atmıştı.

Akıncıoğlu’nun yeni yönetimde yer alması Antalya şehrinin yanı sıra Antalyaspor, Alanyaspor, Serikspor, Kemerspor ve Fethiyespor’un yer aldığı Güney Batı illerindeki profesyonel takımların projelerini destekleme, gelir

getirici çalışmalarda bulunma gibi bir çok faaliyette önemli katkısı olacak.

Akıncıoğlu’nun geçmişte Türk Futbolunda görev aldığı dönemdeki yönetim başarısı, duruşu, bilinirliği, saygınlığı ve Nihat Özdemir’in isteği ile yönetim kurulunda girdiği öğrenildi.