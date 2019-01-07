0553 313 94 23

Antalya'da şüpheli ölüm! Kolunda kemerle boş arazide bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bulunan boş bir arazide, kolunda pantolon kemeri bağlı olan bir erkek cesedi bulundu.

07 Ocak 2019 Pazartesi 12:48
Antalya'da şüpheli ölüm! Kolunda kemerle boş arazide bulundu

Antalya’da kolunda kemer bağlı bir erkek cesedi bulundu.

Antalya Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi’ndeki boşluk bir alanda hareketsiz bir şahsın yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili araştırma başlatan polis, 30 yaşındaki Zinar B. olarak tespit ettiği şahsın cesedi üzerinde yaptığı çalışmada, kolunda pantolon kemerinin takılı olduğunu belirledi.

Bir süre önce Almanya’dan Antalya’ya geldiği belirtilen Zinar B’nin, cansız bedeni yapılan ilk incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 12:48
  1. Antalya
  2. Muratpaşa ilçesi
  3. Şüpheli ölüm
  4. erkek cesedi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Etiyopya ve Eritre arasında yeni sınır kapısı açıldı
    1. Etiyopya ve Eritre arasında yeni sınır..
    2. Almanya'da perakende satışlar kasımda..
    3. MAZLUMDER Genel Başkan Yardımcısı..
    4. AK Parti iktidarmış, Akit de yandaş..
    5. Çin'den ABD'ye, Güney Çin Denizi'nde..
    6. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda..
    7. Gabon'da darbe girişimi bastırıldı!..
    8. Piyasalarda gün ortası
    9. Suudi Arabistan'da mayın patlaması: 1..
    10. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    11. Siemens teknolojisi verimliliği..
    12. "Hedefimiz, 2019 yılında ihracatta..
    13. Bursa'da gıda zehirlenmesi şüphesi
    14. Ortalığı kana bulayacaklardı! Ele..
    15. Samsun açıklarında batan gemi
    16. Mardin'in Suriye sınırına yakın..
    17. İttifaka onlar da katıldı! O ilde..
    18. Kemik iliği nakli bekleyen hastalar..
    19. Samsun açıklarında batan gemi
    20. Afrika Birliği Gabon’daki darbe..
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    Ahlâksız projenin ortağı Koç çıktı
    2'nci Gezi provokasyonu ve Metin Akpınar açıklaması! "Tecrübeliyiz"
    2'nci Gezi provokasyonu ve Metin Akpınar açıklaması! "Tecrübeliyiz"
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    MHP'li başkan adayı, Erdoğan'a hakaretten tutuklandı! MHP'den açıklama geldi
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?
    Vatandaşlardan sert tepki: 'Sevgili koltuğu'nun ve yataklı sinemanın amacı ne?
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'
    Al Jazeera'den Türkiye hakkında küstah haber! 'ABD bizi Türkiye'den koruyor'

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti
    Akıllı telefonda sakın bunu yapmayın! Uzmanlar güvenlik açığı tespit etti
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"
    ABD haritayla geliyor! "Bu bölgeye girmeyin"