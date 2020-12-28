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Aktüel Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 651 kişiye 1 milyon 891 bin lira ceza
Aktüel

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 651 kişiye 1 milyon 891 bin lira ceza

Yeniakit Publisher
2020-12-28 13:38:48 -
Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 651 kişiye 1 milyon 891 bin lira ceza

ANTALYA (AA) - Antalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 651 kişiye 1 milyon 891 bin 350 lira ceza verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile ilçelerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde kısıtlamaya uymadıkları tespit edilen 651 kişiye toplam 1 milyon 891 bin 350 lira ceza kesildi.

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