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Aktüel Antalya'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Aktüel

Antalya'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-11-10 19:34:51 -
Antalya'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti

ANTALYA (AA) - Antalya-Korkuteli karayolunda şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü öldü.

Korkuteli'den Antalya yönüne giden Selçuk Şentürkoğlu'nun kullandığı 07 LST 71 plakalı hafif ticari araç, Cehennem Deresi mevkisinde şarampole devrildi.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze, kaza yerinde jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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