  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya'da sahte dolar operasyonu
Aktüel

Antalya'da sahte dolar operasyonu

Operasyonda sahte 4 bin 150 dolar ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-22 18:49:26 -
Antalya'da sahte dolar operasyonu

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen sahte dolar operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ilçede 6 farklı marketten yapılan alışverişlerde sahte dolar kullanıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince belirlenen şüphelilerin kiraladıkları araç, Konyaaltı ilçesi Arapsuyu Mahallesi'nde durduruldu.

Yapılan aramada, 4 bin 211 dolar, 5 bin 420 Türk lirası, 32 paket sigara ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.

Ele geçirilen 4 bin 150 doların sahte olduğu tespit edildi.

Araçta bulunan yabancı uyruklu şüpheliler Y.L, A.S. ve S.R. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Böyle bir şey savaş tarihinde görülmedi! Aynı anda binden fazla SİHA'yla saldırdılar
Dünya

Böyle bir şey savaş tarihinde görülmedi! Aynı anda binden fazla SİHA'yla saldırdılar

Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan, Azerbaycan'ın kendilerinden 12 kat daha fazla olduğunu ve böyle bir şeyin sava..
Tarihi seçime ramak kala ortalık fena karışacak! 14 yaşında bir kızla gayrimeşru ilişki skandalı
Dünya

Tarihi seçime ramak kala ortalık fena karışacak! 14 yaşında bir kızla gayrimeşru ilişki skandalı

ABD’de başkanlık seçimleri öncesi ortalığı karıştıracak iddia ortaya atıldı. Joe Biden'ın oğlu için 14 yaşında bir kızla gayrimeşru ilişki i..
Kaymakam, CNN muhabirini canlı yayında fena bozdu
Aktüel

Kaymakam, CNN muhabirini canlı yayında fena bozdu

İstanbul'da Hezarfen Havaalanı'ndan havalanan ve Büyükçekmece'de düşen uçakla ilgili Büyükçekmece Kaymakamı Mehmet Özel'den olaya ilişkin bi..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay