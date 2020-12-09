  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya'da otomobilin çamurluğunda sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Aktüel

Antalya'da otomobilin çamurluğunda sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-12-09 21:20:41 -
Antalya'da otomobilin çamurluğunda sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin çamurluğunda sıkışan bir kediyi itfaiye kurtardı.

Ayhan Yıldız'ın kullandığı 07 AHK 444 plakalı otomobil, Manavgat ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde kırmızı ışıkta durdu. Yoldan yaya olarak ilerleyen Ahmet Özge Tanış, otomobilin çamurluğunda bir kedinin sıkıştığını fark ederek sürücüyü uyardı.

Otomobildeki kediyi kendi imkanlarıyla çıkaramayan çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yarım saat süren çalışmanın ardından kediyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Tanış, gazetecilere yaptığı açıklamada kırmızı ışıkta bekleyen otomobilin çamurluk kısmında bir kedinin patisini gördüğünü ve durumu hemen sürücüye bildirdiğini, bu kişinin de aracı hemen yol kenarına çektiğini söyledi.

Ayhan Yıldız da uyarı üzerine aracı hemen yol kenarına çekip, kediyi kurtarmaya çalıştığını belirterek, "Çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdik. İtfaiye ekipleri de kediyi sıkıştığı yerden çıkartarak kurtardı ve yol kenarındaki araziye saldılar. Kendilerine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İyice kayışı kopardı: Bakan Soylu'nun nezaketi, insanlığını yitiren Odatv'ye battı!
Medya

İyice kayışı kopardı: Bakan Soylu'nun nezaketi, insanlığını yitiren Odatv'ye battı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinde 85 yaşındaki Hüsnü Bayramoğlu'yla ilgili 1 yıl önceki fotoğrafı,..
Ermenistan’da ortalık toz duman! Askerler sivil kıyafetlerle sınırı geçti
Dünya

Ermenistan’da ortalık toz duman! Askerler sivil kıyafetlerle sınırı geçti

Azerbaycan-Ermenistan savaşı sona erse de Erivan'da kriz devam ediyor. Ermenistan'da sokak gösterileri sürerken Vardenis kentinden gelen bi..
Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 12. hafta oynanacak mı?
Spor

Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 12. hafta oynanacak mı?

Süper Lig maçları iptal olacak mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle 81 ilde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. S..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay