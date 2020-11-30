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Aktüel Antalya'da ormanlık alanda gömülü olarak bulunan gencin katil zanlısı tutuklandı
Aktüel

Antalya'da ormanlık alanda gömülü olarak bulunan gencin katil zanlısı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 18:58:23 -
Antalya'da ormanlık alanda gömülü olarak bulunan gencin katil zanlısı tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da kayıp genci boğarak öldürdükten sonra ormanlık alana gömdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Bir mağazada çalışan Aykut Çakal'ı (24) boğduktan sonra ormanlık alana gömdükleri tespit eden zanlılardan Suriye uyruklu M.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı M.G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ekipler, diğer şüpheli M.K'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

- Olay

Mağazada çalışan Aykut Çakal'dan haber alamayan yakınları 23 Kasım'da polise kayıp başvurusunda bulunmuştu. Polis, Çakal'ın cesedini Varsak bölgesinde ormanlık alanda elleri ve ayakları bağlı, gömülü olarak bulmuştu.

Ekipler, cinayetle ilgili Çakal'ın otomobilini satan arkadaşı M.K. ve Çakal'a benzediği için satış işlemlerini beraber yaptıkları tespit edilen Suriye uyruklu M.G'ye ulaşmış, şüphelilerden M.G. gözaltına alınmıştı.


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