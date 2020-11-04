  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya'da orkestra ve bale sanatçıları "Vivaldi-Bach Akşamı"nda aynı sahneyi paylaşacak
Aktüel

Antalya'da orkestra ve bale sanatçıları "Vivaldi-Bach Akşamı"nda aynı sahneyi paylaşacak

Yeniakit Publisher
2020-11-04 12:07:23 -
Antalya'da orkestra ve bale sanatçıları "Vivaldi-Bach Akşamı"nda aynı sahneyi paylaşacak

ANTALYA (AA) - Antalya Devlet Opera ve Balesince (DOB) 7 Kasım'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak "Vivaldi-Bach Akşamı" gösterisinde, orkestra ve bale sanatçıları bu sezon ilk kez aynı sahnede buluşacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, ünlü Alman barok besteci Johann Sebastian Bach'ın "Air" süitiyle başlayacak konserde, Antalya DOB Orkestrası'nı şef Hakan Kalkan yönetecek. Konsere, Antalya DOB keman sanatçısı Sibel Aydın ve Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası trompet sanatçısı Cem Sevgi solist olarak katılacak.

Yüksek barok dönem bestecisi ve Bach'ın da akrabası olan Johann Bernhard Bach'ın orkestral süitinin de seslendirileceği konserde Antalya DOB dansçıları da Antonio Vivaldi'nin müzikleri eşliğinde sahne alacak.

- Vivaldi'nin müziğiyle "Dört Mevsim" ve "Swing with the Dolphins"

Koreografisi Armağan Davran ve Volkan Ersoy'a ait olan "Dört Mevsim" balesinde İlkbahar Adagio'da Müge Öğüt ve Artur Ivanov, Kış Adagio da ise Selin Berkmen ve Tolga Burçak solist olarak sahneye çıkacak.

Gecede Antalya DOB'un genç solist dansçısı Yağızhan Danış "Swing with the Dolphins" ile ilk koreografisini sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Vivaldi'nin Dört Mevsim "Yaz" konçertosu eşliğinde sahnelenecek "Swing with the Dolphins"de Seda Manaz, Burak Özbek ve Volkan Altunel solist olarak dans edecek.

Orkestra ve bale sanatçıları bu sezon ilk kez aynı sahnede yer alacağı "Vivaldi-Bach Akşamı" konseri, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 7 Kasım saat 20.00'de başlayacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Trump'tan son dakika seçim açıklaması!
Dünya

Trump'tan son dakika seçim açıklaması!

ABD'de 2020 Başkanlık Seçimi için oy verme işlemleri birçok eyalette sona ererken ABD Başkanı Donald Trump'tan açıklama geldi.
Yüzbinleri ilgilendiren haber: 240 bin TL tazminat!
Ekonomi

Yüzbinleri ilgilendiren haber: 240 bin TL tazminat!

İzmir depremi sonrası konut sigortaları da gündeme geldi. Zorunlu deprem sigortası nasıl yapılır? Şartları nelerdir? Zorunlu deprem sigortas..
Bayern Münih'den gol şov
Spor

Bayern Münih'den gol şov

Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg ile karşı karşıya geldiği maçta rakibini 6-2'lik skorla yendi.
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay