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Antalya’da motosiklet iki otomobilin arasında kaldı: 2 yaralı

Antalya’da kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kaza şans eseri ucuz atlatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:06:37 -
Antalya’da motosiklet iki otomobilin arasında kaldı: 2 yaralı

Antalya’da kırmızı ışıkta bekleyen motosiklete otomobilin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kaza şans eseri ucuz atlatıldı. Kazada iki otomobil arasında kalan motosikletin sürücüsü ve eşi kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.


Kaza, Bahçelievler Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde Çetin Emeç Caddesi kavşağındaki trafik lambalarında meydana geldi. Yapay Şelale istikametinden gelip Çevreyolu istikametine gitmekte olan Süleyman Çulfa’nın kullandığı 07 LIN 52 plakalı motosiklete kırmızı ışıkta beklediği sırada, arkasından gelen Ayşe Demiröz’ün kullandığı 07 FEB 43 plakalı otomobil arkadan çarptı. Otomobilin çarptığı motosiklet, çarpan otomobil ile önünde bekleyen Yusuf Kocaoğlu’nun kullandığı 34 AFE 316 plakalı otomobil arasında sıkıştı. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü Süleyman Çulfa ile eşi Ayşe Çulfa tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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