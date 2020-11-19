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Aktüel Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Aktüel

Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-19 22:34:13 -
Antalya'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Antalya-Konya kara yolunda Lütfi Can Uğurlutan'ın kullandığı 06 TIA 83 plakalı otomobil, Gündoğmuş sapağı yakınlarında Hüseyin Serçe idaresindeki 34 AP 9816 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan Adeviye Uğurlutan, Deniz Serçe, Berk Cem Serçe ve Gülizar Tenbel yaralandı.

Yaralılar, vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerince Manavgat ilçesindeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanınca, araç kuyruğu oluştu. Yolun temizlenmesi ve araçların çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

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