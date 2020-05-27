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Aktüel

Antalya'da husumetli iki grup arasında çıkan kavgada biri ağır, 4 kişi yaralandı

Kavgaya karıştıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-27 18:10:45 -
Antalya'da husumetli iki grup arasında çıkan kavgada biri ağır, 4 kişi yaralandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada biri ağır, 4 kişi yaralandı.

Yukarıkacayatak Mahallesi'nde ticari anlaşmazlık nedeniyle aralarında husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında kavga çıktı. Demir çubuk ve sopaların da kullanıldığı kavgada 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kavgaya karıştıkları tespit edilen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kavga edenlere ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla uygulanan sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri için toplam 34 bin 650 lira idari ceza kesildi.

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