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Aktüel Antalya'da hediye paketlerinin içinden uyuşturucu çıktı
Aktüel

Antalya'da hediye paketlerinin içinden uyuşturucu çıktı

Gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 11:15:00 -
Antalya'da hediye paketlerinin içinden uyuşturucu çıktı

ANTALYA (AA) - Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, bir iş yeri ve eve düzenlenen operasyonda, "Tony" isimli narkotik köpeğiyle yapılan aramada, hediye paketlerinin içinde satışa hazır 1 kilo 530 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda S.Ş, M.M.K, E.Ö. ve C.S. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.Ş, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlılar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, iş yerindeki tezgahın arka kısmında uyuşturucunun saklandığı düşünülen gizli bir kapı bulundu.

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