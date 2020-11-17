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Aktüel Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi yakalandı
Aktüel

Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 15:36:50 -
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 5 kişi yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu belirlenenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Operasyonda örgüt üyesi olduğu iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 2'si soruşturmalarının sürdüğü illere gönderildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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