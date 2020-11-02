Antalya'da falezlerde ceset bulundu
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki falezlerde erkek cesedi bulundu.
Fener Mahallesi Lara Caddesi'ndeki falezlere balık tutmaya gelenler, bir kişinin kayalıklar arasında hareketsiz durduğunu görünce durumu polise bildirdi.
Bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, hareketsiz duran kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Cesedin üzerindeki kaya parçası, polis ekiplerince kaldırıldı.
Üzerinden Mahmut Akova'ya (58) ait kimlik çıkan ceset, botla Kaleiçi Yat Limanı'na çıkartılarak Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.