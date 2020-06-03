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Aktüel

Antalya'da denizde mahsur kalan 14 sığınmacı kurtarıldı

Sığınmacıları yurt dışına çıkarmaya çalıştığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-03 13:03:16 -
Antalya'da denizde mahsur kalan 14 sığınmacı kurtarıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları teknenin motoru bozulunca denizde mahsur kalan 14 sığınmacı kurtarıldı.

Demre ilçesi Kekova Adası açıklarında bulundukları fiber teknenin motoru arızalanan sığınmacılar, yardım çağrısında bulundu. Bölgeye hareket eden sahil güvenlik ekibi, teknedeki Suriye uyruklu 4'ü kadın 14 sığınmacıyı bota aldı.

Karaya çıkartılan sığınmacıları yurt dışına kaçırmaya çalıştığı belirlenen Suriyeli şüpheli gözaltına alındı.

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