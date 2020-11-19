  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya'da bir barakada çıkan yangında 2 kişi öldü
Aktüel

Antalya'da bir barakada çıkan yangında 2 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-11-19 22:54:07 -
Antalya'da bir barakada çıkan yangında 2 kişi öldü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde bir barakada çıkan yangında 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kuzdere Mahallesi Gedelme mevkisinde M.D. (91) ve Ü. D. (96) çiftinin yaşadığı etrafı taşlarla çevrili, üzeri ise naylon ile kaplı barakada yangın çıktı.

Yangını fark eden çiftin torunları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrasında evde yapılan incelemede çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yangının sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı belirtildi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sisi talimat vermişti! Mısır'da Türkiye gelişmesi
Dünya

Sisi talimat vermişti! Mısır'da Türkiye gelişmesi

Mısır'ın sözde Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi'nin ülkesindeki medyaya 'Türkiye ve Erdoğan karşıtı haber yapmama' çağrısının üzerinden 30 gün..
Yunan spiker Gezgin füzesi hakkında konuştu
Gündem

Yunan spiker Gezgin füzesi hakkında konuştu

Gezgin seyir füzesi hakkında konuşan Yunan Spiker İoannis Theodoratos, Türkiye'nin hedefinin sadece Yunanistan değil tüm bölge olduğunu söyl..
D-100 kara yolu ile ilgili flaş karar!
Gündem

D-100 kara yolu ile ilgili flaş karar!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında alınan karara göre D-100 kara yolu şehirlerarası yolcu taşımacılığın..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay