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Aktüel Antalya'da bahçeden avokado çaldığı belirlenen 2 kişi tutuklandı
Aktüel

Antalya'da bahçeden avokado çaldığı belirlenen 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-15 11:23:12 -
Antalya'da bahçeden avokado çaldığı belirlenen 2 kişi tutuklandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde avokado hırsızlığıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mustafa Boz'a ait Kestel Mahallesi'ndeki bahçeden yaklaşık bin adet avokado çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirlediği M.K, A.A. ve A.B'yi adreslerinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.A. savcılık talimatıyla serbest kaldı, M.K. ve A.B. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan operasyon kapsamında İ.H.Ö'yü de yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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