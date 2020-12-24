  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya'da Atatürk büstlerine zarar veren saldırgan yakalandı
Aktüel

Antalya'da Atatürk büstlerine zarar veren saldırgan yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 15:13:16 -
Antalya'da Atatürk büstlerine zarar veren saldırgan yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde meydan ve okullardaki Atatürk büstlerine zarar veren şüpheli, saklandığı yerde yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dağbeli Mahallesi'nde kent meydanındaki ve bir ortaokul ile ilkokul önündeki Atatürk büstlerine zarar vererek motosikletle kaçan zanlının H.D.K (20) olduğunu tespit etti.

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatan ekipler, şüphelinin motosikletini ormanlık alanda buldu. Çevrede araştırma yapan jandarmalar H.D.K'yi gizlendiği bağ evi bölgesinde gözaltına aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Görülmemiş olay! Donbass'ta Ukrayna tankları ortadan kayboldu
Dünya

Görülmemiş olay! Donbass'ta Ukrayna tankları ortadan kayboldu

AGİT Çalışma Grubu, Rusya ile Ukrayna arasında çatışmaların sürdüğü Donbass bölgesinde Kiev güçlerine ait 93 tankın ortadan kaybolduğunu duy..
Kardeş ülke Pakistan'dan kötü haber! Büyük çatışma her an yaşanabilir
Dünya

Kardeş ülke Pakistan'dan kötü haber! Büyük çatışma her an yaşanabilir

Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmalar her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Keşmir hattında meydana gelen çatışmada 1 Pakistan askeri..
Katolik yurdunda rahibelerin çocukları pazarladığı ortaya çıktı
Dünya

Katolik yurdunda rahibelerin çocukları pazarladığı ortaya çıktı

Almanya'da bir Katolik yurdunda, çocukların rahibeler tarafından para karşılığı siyasetçiler, rahipler ve varlıklı kişilerce cinsel istismar..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay