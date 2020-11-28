  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Antalya'da arkeolojik kazıda buz fabrikası kalıntıları ortaya çıkarıldı
Aktüel

Antalya'da arkeolojik kazıda buz fabrikası kalıntıları ortaya çıkarıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-28 13:40:22 -
Antalya'da arkeolojik kazıda buz fabrikası kalıntıları ortaya çıkarıldı

ANTALYA (AA) - Antalya'da arkeolojik kazı çalışmalarında buz fabrikası kalıntılarına ulaşıldığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alan Hıdırlık Kulesi'ni, kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için başlatılan kazı çalışması devam ediyor.

Müze Müdürlüğü denetiminde kule çevresinde yürütülen arkeolojik kazı ve araştırma çalışmalarında, 93 yıllık buz fabrikası kalıntıları bulundu.

Uzman arkeolog ve ekiplerin titizlikle yürüttüğü kazılarda, kent belleğinde önemli yeri olan buz fabrikası açığa çıkarıldı.

Hıdırlık Kulesi'nin çevresinde 1927'de inşa edilen fabrikanın, makine dairesi ve depolama alanlarına ait temel ve duvar kalıntıları gün yüzüne çıktı.

Yetkililer, yapının ortaya çıktığı alanda kazı çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Kazılarda ayrıca, kulenin kuzey ve güney kısımlarında farklı yapılara ait temel kalıntıları üzerinde çalışmalar yoğunlaştırıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Dilipak’tan canlı yayında flaş açıklamalar

Gazetemiz yazarı Abdurrahman Dilipak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programında, Mehmet Özmen’in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Dili..
AB'den Fransa ve Avusturya'ya şaşırtan çıkış: Böyle bir ifade kullanılamaz!
Dünya

AB'den Fransa ve Avusturya'ya şaşırtan çıkış: Böyle bir ifade kullanılamaz!

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Terörist faaliyetleri İslam'dan ayırmak gerekiyor..
E-devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır?
Yaşam

E-devlet ile seyahat izin belgesi nasıl alınır?

Seyahat izin belgesinin nasıl alındığı araştırılıyor. Şehirlerarası seyahat edecek olan 65 yaş ve üzeri vatandaşların 20.05.2020 tarih ve 82..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay