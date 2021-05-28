Antalya'da aranan Ukraynalı turistin cesedi bulundu
Antalya'da bir süredir kendisinden haber alınamayan ve en son kaya tırmanışı yapılan Geyikbayırı bölgesine gittiği belirlenen Ukraynalı kadın turistin cesedi bulundu.
Antalya'da bir süredir kendisinden haber alınamayan ve en son kaya tırmanışı yapılan Geyikbayırı bölgesine gittiği tespit edilen Ukraynalı kadın turistin cesedi bulundu.
Tatil için 1 Mayıs'ta kente gelen Yana Kryvosheia'dan (42) haber alınamaması üzerine son telefon sinyalinin alındığı Konyaaltı ilçesindeki Geyiksivrisi zirvesinde başlatılan arama çalışmaları genişletilerek yürütüldü.
İl Jandarma Komutanlığı JAK, AFAD ve AKUT ekipleri ile UMKE personelince yürütülen çalışmalarda drone de kullanıldı.
İz takip köpeklerinden de faydalanılan çalışmalarda, uçakla havadan tarama yapıldı. Bölgedeki kayalıklardan uçuruma düştüğü belirlenen Kryvosheia'nın cesedine ulaşıldı.
Ukraynalı kadının cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kryvosheia'nın 10 Mayıs'ta ülkesine dönmemesi üzerine yakınları yetkililerden yardım istemişti. Kryvosheia'nın Geyikbayırı bölgesinde kamp yapıp ardından Geyiksivrisi zirvesine çıkınca ailesine "zirvedeyim, manzara çok güzel" diye mesaj attığının belirlenmesi üzerine 16 gün önce arama çalışması başlatılmıştı.