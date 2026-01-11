  • İSTANBUL
Gündem Antalya'da Afyonkarahisar rüzgârı
Gündem

Antalya'da Afyonkarahisar rüzgârı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Antalya'da Afyonkarahisar rüzgârı

Gazeteciler ve Medyacılar Cemiyeti tarafından Antalya’da faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları arasında düzenlenen geniş kapsamlı kamuoyu araştırmasının sonuçları açıklandı. Halkın oylarıyla belirlenen ankette Antalya Afyonkarahisarlılar Derneği, “Yılın En Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu” seçilerek büyük bir başarıya imza attı.

Dernek, ödülünü Renex Otel’de düzenlenen görkemli törenle teslim aldı. Antalya’nın sosyal ve kültürel hayatına sunduğu katkılarla adından sıkça söz ettiren Antalya Afyonkarahisarlılar Derneği, bu anlamlı ödülle başarı hanesine bir yenisini daha ekledi.

Dayanışma projeleri, kültürel etkinlikleri ve hemşehrilik bilincini canlı tutan çalışmalarıyla öne çıkan dernek, STK’lar arasında gerçekleştirilen kamuoyu yoklamasında zirveye yerleşti.

“BU ÖDÜL BİR DERNEĞİN DEĞİL, GÖNÜL KÖPRÜLERİNİN ÖDÜLÜDÜR”

Ödül töreninde konuşan Antalya Afyonkarahisarlılar Derneği Başkanı Sayın Hasan Hüseyin Demirbağ, elde edilen başarının uzun soluklu bir emeğin ve ortak bir gönül birlikteliğinin sonucu olduğunu vurguladı. Demirbağ konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Afyonkarahisar’ın mertliğini ve kadim kültürünü, Akdeniz’in incisi Antalya’nın dinamizmiyle buluşturduk. Bizi bu ödüle layık görenler yalnızca bir derneği değil; komşuluğu, yardımlaşmayı ve memleket sevdasını ödüllendirmiştir. Bu başarı, Antalya’da yaşayan her bir Afyonkarahisarlının ortak başarısıdır.”

PROJELER ARTARAK SÜRECEK

Demirbağ, kazanılan bu birinciliğin kendilerine daha büyük sorumluluklar yüklediğini belirterek, önümüzdeki döneme ilişkin yeni projelerin de müjdesini verdi. Eğitim bursları, kültürel geziler, yardımlaşma faaliyetleri ve tanıtım günleri başta olmak üzere birçok alanda yeni çalışmaların hayata geçirileceği ifade edildi. Ayrıca Antalya ile Afyonkarahisar arasında kurulan kültür ve gönül köprüsü projeleri kapsamında kamu kurumları ve yerel yönetimlerle iş birliğinin artırılması hedefleniyor. Yerel yönetimlerin bu tür sosyal projeleri sahiplenmesinin önemine dikkat çeken Yönetim Kurulu, en kısa sürede proje tanıtım toplantıları düzenleneceğini duyurdu.

 

 

