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Aktüel Antalya'da 63 yaşındaki kadının çantası kapkaç yöntemiyle çalındı
Aktüel

Antalya'da 63 yaşındaki kadının çantası kapkaç yöntemiyle çalındı

Yeniakit Publisher
2020-12-15 23:43:01 -
Antalya'da 63 yaşındaki kadının çantası kapkaç yöntemiyle çalındı

ANTALYA (AA) - Antalya'da 63 yaşındaki kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan motosikletli 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi'nde yürüyüş yapmak için evinden çıkan 63 yaşındaki İmrane Oral'ın içerisinde telefonunun bulunduğu çantası, motosikletli 2 kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, eşkal doğrultusunda şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


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